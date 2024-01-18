من أربيل إلى دافوس.. تضامن دولي مع كوردستان ضد القصف الإيراني

أربيل(كوردستان24)- تزامن القصف الإيراني الأخير على عاصمة إقليم كوردستان، والذي استهدف منزلاً لأحد كبار المستثمرين في أربيل، مع انطلاق منتدى دافوس في سويسرا بمشاركة كوردستانية مختلفة هذا العام.

مراقبون ومحللون سياسيون، وكبار المفكرين المعنيين بهذه الشؤون، يرون أن إيران بقصفها الأخير في استهداف شخصٍ بعينه، وهو المستثمر بيشرو دزيي، في محاولة منها لإيقاف عجلة النجاح والإعمار والتقدم في كوردستان. حيث تزامن توقيت القصف مع انطلاق منتدى اقتصادي عالمي شاركت فيه كوردستان بوفد حكومي كبير برئاسة مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان وعدد من كبار المستثمرين.

يعتقد المحللون والمراقبون انه علی قادة إقليم كوردستان مواصلة جهودهم لبناء منطقة تتمتع بالسلم والامان والاستقرار، وعدم التورط في هذا الصراع، والاستمرار في عمليات البناء والاعمار.

وعوضاً عن ثني إقليم كوردستان عن تقدمها، وجلب المستثمرين إليها وفق خطة التشكيلة الحكومية التاسعة في دافوس، جاء توقيت القصف ليقلب الطاولة على خطط إيران المعادية لشعب كوردستان، لتحقق تضامنا دولياً حول أربيل التعايش والسلام، لتنهال الإدانات الدولية بالقصف الذي أجمع عليه العالم بأنه غير مبرر ولا معنى له سوى العدائية والعدوان وتصعيد التوترات في الشرق الأوسط عبر استهداف المستثمرين, سيما ان القصف يأتي في وقت تتعرض السفن التجارية عبر البحر الأحمر الى قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة وتٌتهم أيران بدعم جماعات تنفذ هذه العمليات ومن بينها جماعة الحوثيين في اليمن

بالمختصر .. قصف إيران لن يوقف تقدم الإعمار في أربيل

وأكد المتحدث السابق باسم التحالف الدولي ضد داعش، مايلز كاغينز، لـ كوردستان 24، أن إيران نفذت الهجوم بينما يشارك إقليم كوردستان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لإخافة المستثمرين الأجانب.

وقال كاغينز: "إيران لا تريد أن يكون لإقليم كوردستان قوة اقتصادية، وأعتقد أن إيران شنت الهجوم على أربيل، لأن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ووفد حكومة إقليم كوردستان في سويسرا هذا الأسبوع، لجعل إقليم كوردستان مكانا جيدا للاستثمار الأجنبي، لذلك تريد إيران تدمير الكورد من خلال هذه الهجمات وخلق الخوف لدى المستثمرين الأجانب".

وقال المستشار السياسي السابق للجنة الأمن والدفاع في الكونغرس، سكوت بيتس، لكوردستان24 إن "إيران لا تتحمل رؤية نجاحات إقليم كوردستان، وإن أفضل ثأر لإقليم كوردستان هو الاستمرار في النجاح والتقدم".

وقال بيتس في خطابه: "أعتقد أن إيران تشعر بالغيرة من نجاح إقليم كوردستان، وأهم شيء يمكن أن يفعله قادة إقليم كوردستان هو مواصلة جهودهم لبناء منطقة جيدة كجزيرة سلام واستقرار، وعدم التورط في هذا الصراع، أكبر ثأر لإقليم كوردستان هو الاستمرار في النجاح وتعزيز وطنه".

وقال ريتشارد ويتز، وهو عضو بارز في معهد هدسون: "يريد الإيرانيون التأثير على الحكومة الاتحادية، بشكل أساسي، هذا الهجوم هو رسالة إلى شعبهم، ليقولوا إننا سنقاتل إسرائيل ونرد على الهجمات، وأننا لن نسمح لحماس والحوثيين والأطراف الأخرى بأن يكونوا في وضع محفوف بالمخاطر وسنقاتل، الكورد كانوا مجرد ضحايا ولم يكونوا جزءاً من الرسالة".

المحللون والخبراء الأمنيون في الولايات المتحدة بدورهم قالوا: إن "الوقت قد حان لكي توفر الولايات المتحدة أنظمة دفاع جوي لإقليم كوردستان للدفاع عن نفسه من هجمات المسيرات والصواريخ".