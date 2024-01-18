رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي وزير خارجية المملكة المتحدة

أربيل(كوردستان24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس 18 كانون الثاني 2023، مع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وتمحورت مباحثات الاجتماع، حول الهجوم الإيراني على أربيل، إذ أعرب وزير الخارجية البريطاني، عن تعازيه ومواساته وتضامنه، وأدان بشدة الهجوم، قائلاً إنه اعتداء غير مبرر ويشكل انتهاكاً للسيادة العراقية ومرفوض.

وعبّر رئيس حكومة إقليم كوردستان، بدوره، عن شكره لبريطانيا على تضامنها ومساندتها.

واتفق الجانبان، على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة إرهابيي داعش، والإرهاب بشكل عام.

كما تناولا في الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الودية بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة، وأهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وضمان الحقوق الدستورية والمستحقات المالية للإقليم.