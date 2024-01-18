رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع نائب رئيس مجلس القيادة اليمني

‌أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دافوس، اليوم الخميس 18 كانون الثاني (يناير) 2024، مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

وأدان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بأشد العبارات، الهجوم الإيراني على أربيل، كما عبّر لرئيس الحكومة عن تعازيه ومواساته وتضامنه، مؤكداً دعم بلاده لأمن إقليم كوردستان واستقراره.

وأكد رئيس الحكومة أن إقليم كوردستان يمثل عاملاً للاستقرار في المنطقة.