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رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع نائب رئيس مجلس القيادة اليمني

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع نائب رئيس مجلس القيادة اليمني
رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع نائب رئيس مجلس القيادة اليمني
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي منتدى دافوس

‌أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دافوس، اليوم الخميس 18 كانون الثاني (يناير) 2024، مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

وأدان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بأشد العبارات، الهجوم الإيراني على أربيل، كما عبّر لرئيس الحكومة عن تعازيه ومواساته وتضامنه، مؤكداً دعم بلاده لأمن إقليم كوردستان واستقراره.

وأكد رئيس الحكومة أن إقليم كوردستان يمثل عاملاً للاستقرار في المنطقة.

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