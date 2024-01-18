سیاسة

مكافحة الإرهاب في كوردستان ينفي تعرض مطار أربيل لأي استهداف

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شعار جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان
شعار جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان
کوردستان جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان جهاز مكافحة الإرهاب مطار أربيل الدولي إسقاط طائرة مسيرة مفخخة

(كوردستان 24)- نفى جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، تعرض مطار أربيل إلى استهدافٍ بطائرة مسيرة مفخخة.

وقال الجهاز في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إن "عدداً من الصفحات ووسائل الإعلام أفادت، اليوم الخميس 18 كانون الثاني 2024، بتعرض مطار أربيل الدولي إلى استهداف بطائرة مسيرة مفخخة".

وأضاف الجهاز: "من جهتنا نُعلن أن الأخبار المنشورة عارية عن الصحة ولا أساس لها، ولم يتعرض المطار إلى أي استهداف، كما لم يتم إسقاط أي طائرة مسيرة".

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