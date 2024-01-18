مكافحة الإرهاب في كوردستان ينفي تعرض مطار أربيل لأي استهداف

(كوردستان 24)- نفى جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، تعرض مطار أربيل إلى استهدافٍ بطائرة مسيرة مفخخة.

وقال الجهاز في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إن "عدداً من الصفحات ووسائل الإعلام أفادت، اليوم الخميس 18 كانون الثاني 2024، بتعرض مطار أربيل الدولي إلى استهداف بطائرة مسيرة مفخخة".

وأضاف الجهاز: "من جهتنا نُعلن أن الأخبار المنشورة عارية عن الصحة ولا أساس لها، ولم يتعرض المطار إلى أي استهداف، كما لم يتم إسقاط أي طائرة مسيرة".