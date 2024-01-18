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مسرور بارزاني: في منتدى دافوس عرّفنا العالم بالشركات الكوردستانية

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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
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أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الخميس، بشأن مشاركته في منتدى دافوس، أننا عرّفنا العالم بالشركات الكوردستانية، مؤكداً عودةً أقوى في العام المقبل.

وقال مسرور بارزاني في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، "هذا العام في منتدى دافوس، روينا قصة صمود كوردستان، كما عرّفنا العالم بالشركات الكوردستانية، وعزّزنا علاقاتنا".

وأشار إلى "أننا كشفنا كذلك المعلومات المُضلّلة التي تُتخذ ذريعةً لاستهداف المدنيين الأبرياء"، مشدداً على "أننا سنعود بشكلٍ أقوى خلال العام المقبل".

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء يوم الاثنين 15 كانون الثاني 2024، إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

والتقى رئيس الحكومة، على هامش أعمال المنتدى، مع عدد من الرؤساء، ورؤساء الوزراء، وكبار المسؤولين في الشرق الأوسط وأوروبا والعالم، وبحث معهم عدداً من المحاور والملفات المحلية والإقليمية والعالمية، ومنها سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري.

وتأتي مشاركة رئيس الحكومة في منتدى دافوس، في إطار جهوده المتواصلة من أجل تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع دول العالم، ومناقشة الملفات التي تهم مستقبل العراق والمنطقة عموماً.

وتألف وفد إقليم كوردستان من مسؤولين حكوميين ومستثمرين ورجال أعمال، وشارك للمرة الأولى في منتدى دافوس. وبمبادرة وتوجيه من رئيس الحكومة، تم افتتاح (بيت كوردستان) في دافوس.

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