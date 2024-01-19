المطران غطاس لمسرور بارزاني: نتقدم لكم بأحر التعازي بالشهداء الذين سقطوا بصواريخ الغدر

أربيل (كوردستان24)- قدمت أبرشية بغداد والكويت وتوابعهما للروم الارثوذكس رسالة الى رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، تتقدم فيها بالتعازي لرئيس حكومة كوردستان ولقيادة إقليم كوردستان بالشهداء الذين سقطوا بصواريخ الغدر، سائلا الله أن يمنح رئيس الحكومة القوة والصبر والحكمة ليستمر مثالا في الثبات بمواجهة الظروف الصعبة.

وقال المطران غطاس متروبوليت بغداد والكويت وتوابعهما للروم الارثوذكس في رسالة لرئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني "ان ما حدث في الإقليم ليلة الاثنين الماضي من إعتداء سافر مس أهلنا وأحباء لنا، أصابنا بحزن عميق".

وأضاف "نتقدم لسعادتكم وقيادة إقليم كوردستان باسم كنيسة الروم الارثوذكس بأحر التعازي بالشهداء الذين سقطوا بصواريخ الغدر، سائلين الله الصبر والسلوان لذويهم".

وأشارت رسالة المطران غطاس الى أنه "وقت للتعبير عن التضامن والمحبة بالوقوف مواطنين ومقيمين جنباً الى جنب خلف قيادة إقليم كوردستان الحكيمة، وسعادتكم ممن اتصفوا بها".

وتابع "سعادة الرئيس نسأل الله أن يمنحكم القوة والصبر والحكمة، لتستمروا مثالاً في الثبات بمواجهة الظروف الصعبة".

وأنهى رسالته بقوله "ألا سلم الله إقليم كوردستان من كل المؤامرات، ليظل كما ألفناه بلد السلام والاستقرار، والملجأ لكل ملهوف، والطمأنينة لكل المكونات فيه".