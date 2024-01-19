رئيس حكومة إقليم كوردستان يتلقى مكالمة هاتفية من وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية

أربيل (كوردستان24)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 19 كانون الثاني (يناير) 2024، مكالمة هاتفية من وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر.

وخلال الاتصال الهاتفي، أدان وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف أربيل، وأعرب لرئيس الحكومة عن تعازي وتضامن بلاده ومساندتها للإقليم.

وعبّر رئيس الحكومة عن شكره لألمانيا على دعمها وتضامنها.

كما اتفق الجانبان على أهمية أن تواصل قوات التحالف الدولي أداء مهامها في مساعدة العراق وإقليم كوردستان في مكافحة الإرهاب.

كذلك تضمنت المباحثات، مناقشة المسائل الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والتأكيد على حلها، بما يضمن الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية للإقليم.