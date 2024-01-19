ریاضة

كأس آسيا: العراق يفوز على اليابان ويتأهل إلى الدور الثاني

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فرحة لاعبي المنتخب العراقي
فرحة لاعبي المنتخب العراقي
العراق أيمن الحسين أسود الرافدين

أربيل (كوردستان 24)- حقّق المنتخب العراقي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على اليابان أقوى المرشحين لإحراز اللقب 2-1 وضَمِن التأهل إلى الدور الثاني على ستاد المدينة التعليمية أمام 38663 متفرجاً ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر.

وسجّل أيمن الحسين الهدفين في الدقيقتين (5 و45+5)، وواتارو ايندو (90+4) هدف اليابان.

وتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 3 لليابان، في حين يلتقي منتخبا فيتنام واندونيسيا (كلاهما بلا رصيد) لاحقاً.

وضَمِن "أسود الرافدين" التأهل إلى الدور ثمن النهائي برفقة قطر المضيفة وأستراليا.

والخسارة هي الأولى لليابان في 26 مباراة خاضتها في دور المجموعات في النهائيات القارية، في حين حقق العراق فوزه الأول على اليابان منذ عام 1982 خلال دورة الألعاب الآسيوية.

 

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