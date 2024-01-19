الهيئة القيادية لائتلاف حمورابي تدين الهجمات الإيرانية على أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أدانت الهيئة القيادية لائتلاف حمورابي، الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت مبنى سكني مدني بمدينة أربيل.

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، إلى قصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مدنيين وإصابة ستة آخرين.

واعتبرت الهيئة القيادية لحمورابي أن اعتداء الحرس الثوري الإيراني الذي وصفته بـ "الظالم" تقوض العلاقات بين البلدين وتهدد أمن المواطنين الآمنين في كوردستان وتروع مختلف المكونات الوطنية في أربيل.

مؤكّدةً في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، أن هذه الهجمات "جريمة حرب وانتهاك لحقوق الإنسان والسيادة الوطنية وانتهاكاً للقانون الدولي".

وفيما يأتي نص بيان الإدانة:

تدين الهيئة القيادية لائتلاف حمورابي الهجمات الصاروخية الأجرامية والعدوان الإيراني الغاشم على مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان والتي استهدفت مبنى سكن مدني يعود لعائلة أربيلية معروفة.

ان هذا الاعتداء الظالم من قبل الحرس الثوري الإيراني أدى إلى استشهاد رجل الأعمال المعروف پێشرەو دزەیی وابنته الطفلة الرضيعة ژینا وايضًا رجل الأعمال المسيحي السرياني الشاب كرم نشأت ميخائيل ساريدار واحدى العاملات في هذا المنزل العائلي وكما أدى إلى إصابة العديد من اعضاء العائلة المنكوبة بجروح خطيرة أدت إلى إدخالهم إلى المستشفى وهم في حالة حرجة جدا.

ان اعضاء الهيئة القيادية لائتلاف حمورابي شاركوا في زيارة الضحايا في المستشفى وحضور مراسيم الدفن ومن ثم العزاء في مسجد الصواف والقداس الجنائزي في كنيسة مارت شموني ومن ثم مراسيم العزاء في قاعة الرجاء مؤكدين على تضامنهم مع ذوي ضحايا هذا العدوان الاجرامي.

ان الهجمات المتكررة من قبل الجارة ايران وحرسها الثوري تقوض العلاقات بين البلدين وتهدد امن المواطنين الآمنين في كوردستان وتروع مختلف المكونات الوطنية في أربيل التي تعتبر احد اهم مراكز التعايش والسلام في الشرق الاوسط، وتعتبر هذه الهجمات جريمة حرب وانتهاك لحقوق الإنسان والسيادة الوطنية وانتهاكا للقانون الدولي.

ختاما يؤكد تحالفنا على دعمه لكل الجهود المبذولة من قبل الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لايصال حقيقة هذه الجريمة البشعة إلى اروقة الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية والمحكمة الدولية وجميع المنظمات الدولية المعنية كأصغر واجب تقوم به الدول وفاء لدماء أبنائها المهدور ظلما وعدوانا.

نصلي للرب له المجد ان يتغمد شهدائنا في فسيح ملكوته السماوي وان يمنَّ على جرحانا بالشفاء العاجل وان يمنح ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان.

الهوان للمعتدين والمجد والسؤدد لشهداء الوطن.

الهيئة القيادية لائتلاف حمورابي

أربيل

١٨/١/٢٠٢٤