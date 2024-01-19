مجتمع

كوردي إيزيدي يحصد جائزة الحرية الدينية الدولية في الولايات المتحدة

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان ميرزا دنيايي جائزة الحرية الدينية الدولية

أربيل (كوردستان24)- حصد مواطنٌ كوردي إيزيدي جائزة الحرية الدينية الدولية في الولايات المتحدة الأميركية لعام 2024.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أن ميرزا دينايي وهو كوردي إيزيدي، حصد جائزة الحرية الدينية الدولية هذا العام.

وأكّدت الخارجية الأميركية أن حصول ميزرا دينايي على الجائزة، جاءت لدفاعه عن حقوق الإنسان وعن الحريات الدينية في العراق.

وتُمنح جائزة الحرية الدينية التي قدّمت لأول مرة منذ 25 عاماً، للمدافعين عن الحريات الدينية وحقوق الإنسان سنوياً في حفلٍ خاص.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف