كوردي إيزيدي يحصد جائزة الحرية الدينية الدولية في الولايات المتحدة

أربيل (كوردستان24)- حصد مواطنٌ كوردي إيزيدي جائزة الحرية الدينية الدولية في الولايات المتحدة الأميركية لعام 2024.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أن ميرزا دينايي وهو كوردي إيزيدي، حصد جائزة الحرية الدينية الدولية هذا العام.

وأكّدت الخارجية الأميركية أن حصول ميزرا دينايي على الجائزة، جاءت لدفاعه عن حقوق الإنسان وعن الحريات الدينية في العراق.

وتُمنح جائزة الحرية الدينية التي قدّمت لأول مرة منذ 25 عاماً، للمدافعين عن الحريات الدينية وحقوق الإنسان سنوياً في حفلٍ خاص.