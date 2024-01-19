حكومة إقليم كوردستان تعلن موعد توزيع رواتب الموظفين

أربيل (كوردستان 24)- من المتوقّع أن تبدأ الحكومة العراقية خلال الأيام القليلة القادمة بإرسال رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني، إن الحكومة الاتحادية سترسل خلال الأيام القادمة رواتب موظفي الإقليم.

هوراماني أكّد في تصريحٍ لـ كوردستان24، الجمعة، إن حكومة إقليم كوردستان ستباشر بتوزيع رواتب شهر يناير كانون الثاني الجاري، فور استلام الأموال.

وقرّر مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماعه المنعقد في الـ 14 يناير كانون الثاني الجاري، إرسال مبلغ 615 مليار دينار لحكومة إقليم كوردستان، لحين تعديل قانون الموازنة.

وكانت حكومة إقليم كوردستان طلبت من الحكومة العراقية منحها قرضاً عن موازنة 2024 لتوزيع رواتب موظفيها، في حال تأخير مناقشة مشروع تعديل قانون الموازنة.

وكان مساعد رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان للشؤون الاقتصادية والإدارية ريباز حملان، قال إن العراق "سيحذف مسألة رواتب موظفي الإقليم من بند الإنفاق الفعلي وإدراجه ضمن النفقات السيادية والتي ستؤمّن سنوياً 10 تريليون و400 مليار دينار لرواتب الموظفين"

وأضاف في تصريحٍ سابق لـ كوردستان 24، أن هذه التغييرات "ستتم من جانب لجنتين في العراق وإقليم كوردستان، وإرسالها إلى مجلس الوزراء الذي من المقرر أن يصوّت عليه في اجتماعه المقبل ورفعه إلى مجلس النواب للموافقة".