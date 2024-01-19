المتحدث السابق باسم سينتكوم: طهران تستغل القضية الفلسطينية لتوسيع نفوذها في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث السابق باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سينتكوم) جو بوتشينو، اليوم الجمعة، أن إيران تستغل القضية الفلسطينية لتوسيع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بوتشينو في مقابلة مع كوردستان24، إن "إيران تود استعراض قوتها لتبين أنها تستطيع تنفيذ الهجمات"، موضحاً أن "إيران تدعم الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، لا سيّما الجماعات الإرهابية التي تسبب المشاكل".

وأشار إلى أن "إيران لا تود خوض صراعٍ مع الولايات المتحدة، لذلك تهاجم المناطق التي تثق بأن أمريكا لن تهاجمها، لأنها تعتقد بأن واشنطن ستهاجم الجماعات المسلحة القريبة منها، ولن تهاجم إيران بشكلٍ مباشر".

وشدد على أن "إيران تهاجم الأناس المدنيين، وتتجاهل حياة الناس"، مبيناً أن "طهران تستغل القضية الفلسطينية لتوسيع نفوذها في المنطقة، والشيء الوحيد المهم بالنسبة لإيران هو حماية آيات الله".

وأوضح أن "التدخلات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، هدفها تخويف وترهيب شعوب المنطقة، بأن لديها القدرة على تنفيذ الهجمات".

ولفت إلى أن "العراق دولةٌ ذات سيادة، ولديه حكومة وجيشٌ خاص، لذلك يقع على عاتق العراق حماية سيادة البلاد، لا على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية".

ومضى بالقول: "الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لن يتخذوا أي موقف ضد إيران بسبب هجومها على أربيل، بل سيحاولون تخفيف التوترات عبر الطرق الدبلوماسية".

وأكد أن "ضعف إدارة بايدن هو من سمح لإيران بمواصلة هجماتها، لأن طهران تعلم أن إدارة بايدن لن تخوض معها أي صراع"، مشيراً إلى أن "التحالف الدولي في الشرق الأوسط بحالة دفاع، ويسقط الطائرات المسيرة والصواريخ، ولن ينفذ أية هجمات".