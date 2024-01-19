غرفة تجارة وصناعة أربيل تدعو إلى مقاطعة البضائع الإيرانية

أربيل (كوردستان 24)- دعت غرفة تجارة وصناعة أربيل إلى مقاطعة البضائع الإيرانية، وتعليق جميع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع طهران.

جاء ذلك، خلال بيانٍ لغرفة تجارة وصناعة أربيل اليوم الجمعة، أدانت فيه الهجمات الإيرانية التي استهدفت مدنيين ليلة الـ 15 يناير كانون الثاني الجاري، وأسفر عن استشهاد 5 مدنيين وإصابة 6 آخرين.

وقالت غرفة تجارة وصناعة أربيل في بيانها، إن القوات الإيرانية هاجمت مدينة أربيل ليلة 15 يناير كانون الثاني، مستهدفة المدنيين الأبرياء دون أي مبرر، وأسفر عن استشهاد بيشرو دزيي رجل الأعمال البارز في مدينتنا وبلادنا، وهو عضو نشط في غرفتنا، كما استشهدت ابنته الرضيعة، وكرم ميخائيل، وهو رجل أعمال عراقي بارز، وأصيب عدد آخر من الأبرياء وأفراد أسرهم.

وأضاف البيان، إن هجمات القوات الإيرانية على أربيل عاصمة إقليم كوردستان، والتي نفذتها مراراً وتكراراً دون أي مبرر ودون مراعاة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، لا تهدف إلا إلى تشويه وتدمير الأمن والسلام القائم في إقليم كوردستان والمنطقة.

وتابع البيان: غرفة تجارة وصناعة أربيل تدين بشدة الهجوم والجريمة والقمع الذي تمارسه القوات الإيرانية على أراضي إقليم كوردستان.

وقال البيان: ندعو جميع رجال الأعمال في إقليم كوردستان والمواطنين بشكلٍ عام، رغم أن إقليم كوردستان وخاصة أربيل، سوق مهم للمنتجات الإيرانية التي يتم استيرادها يومياً إلى كوردستان والعراق، إلى مقاطعة استيراد واستخدام البضائع الإيرانية وتعليق جميع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران.