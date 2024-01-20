طفلةٌ روسية تحرز 80 مليون دولار سنوياً بفضل فيديوهاتٍ على يوتيوب

أربيل (كوردستان 24)- تحرز طفلة روسية تبلغ من العمر 9 سنوات، نحو 80 مليون دولار سنوياً من خلال نشر فيديوهات على قناتها في منصة يوتيوب، تخاطب أطفالاً من عمرها.

وتعدُّ ناستيا رادزينسكايا ليست مجرد فتاة عادية، بل هي الأعلى أجراً في العالم في سنّها، فقد أصبح برصيد ابنة ال9 أعوام 260 مليون دولار، من فيديوهاتها التي تنشرها على موقع يوتيوب للأطفال والتي تخاطب فيها أطفالًا بعمرها.

وأعلنت مجلة فوربس المتخصصة بمجال الأعمال عن إدراج الفتاة الروسية ضمن قائمة المدونين الأعلى دخلًا في العالم وبشكل خاص عبر موقع الفيديوهات اليوتيوب.

واحتلت رادزينسكايا، المركز السادس في قائمة تصنيف المدونين الأعلى أجرًا على اليوتيوب، بعد تمكّنها من تحقيق ملايين الدولارات فور ظهورها في العام 2016 على الموقع.

واللافت أنه بحلول العام 2017 اشترك حوالى 3 ملايين شخص بقناتها.

أما المحتوى الذي تنشره الطفلة ناستيا رادزينسكايا على يوتيوب فهو مخصص للأطفال فقط، بحيث أنها في فيديوهاتها تشارك الأطفال بتفاصيل من حياتها اليومية، كما تصوّر لهم زياراتها لـ مدن ملاهي الأطفال في بلدان مختلفة.