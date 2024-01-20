القيادة المركزية الأميركية تعلن تدمير 3 صواريخ للحوثيين في البحر الأحمر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تدمير ثلاثة صواريخ مضادة للسفن تابعة لـ"الإرهابيين الحوثيين" في البحر الأحمر.

وأوضحت القيادة في بيان عبر منصة إكس، اليوم السبت، أن الخطوة تأتي "كجزء من الجهود المستمرة لحماية حرية الملاحة ومنع الهجمات على السفن البحرية".

وبحسب بيان القيادة المركزية، فإن صواريخ الحوثيين كانت موجهة إلى جنوب البحر الأحمر وكانت مستعدة للإطلاق من اليمن.

وأكدت القيادة أنها "قررت أن الصواريخ تشكل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة" ما دفعها لتدميرها.

وترى القيادة أن هذا "الإجراء "سيجعل المياه الدولية آمنة ومأمونة لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية".

U.S. CENTCOM Destroys Three Houthi Terrorists' Anti-Ship Missiles



As part of ongoing efforts to protect freedom of navigation and prevent attacks on maritime vessels, U.S. Navy ships are present in the Red Sea. On Jan. 19 at approximately 6:45 p.m. (Sanaa time), U.S. Central… pic.twitter.com/vPYUaIvvA5 — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 19, 2024

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا الأسبوع الماضي سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، قبل أن يستهدف الجيش الأميركي هذا الأسبوع مجدداً المتمرّدين اليمنيين، الذين أعادت واشنطن تصنيفهم كجماعة إرهابية.

يأتي ذلك رداً على عشرات الهجمات التي نفذها الحوثيون على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، دعماً لقطاع غزة حيث تدور حرب بين حركة حماس والدول العبرية منذ السابع من أكتوبر.

وأمس الجمعة، أكد المتحدث السابق باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سينتكوم) جو بوتشينو، أن إيران تستغل القضية الفلسطينية لتوسيع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بوتشينو في مقابلة مع كوردستان24، إن "إيران تود استعراض قوتها لتبين أنها تستطيع تنفيذ الهجمات".

موضحاً أن "إيران تدعم الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، لا سيّما الجماعات الإرهابية التي تسبب المشاكل".

وأشار إلى أن "إيران لا تود خوض صراعٍ مع الولايات المتحدة، لذلك تهاجم المناطق التي تثق بأن الولايات المتحدة لن تهاجمها، لأنها تعتقد بأن واشنطن ستهاجم الجماعات المسلحة القريبة منها، ولن تهاجم إيران بشكلٍ مباشر".

وشدد على أن "إيران تهاجم الأناس المدنيين، وتتجاهل حياة الناس"، مبيناً أن "طهران تستغل القضية الفلسطينية لتوسيع نفوذها في المنطقة، والشيء الوحيد المهم بالنسبة لإيران هو حماية آيات الله".

وأوضح أن "التدخلات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، هدفها تخويف وترهيب شعوب المنطقة، بأن لديها القدرة على تنفيذ الهجمات".