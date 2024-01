القيادة المركزية الأميركية تعلن تدمير 3 صواريخ للحوثيين في البحر الأحمر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تدمير ثلاثة صواريخ مضادة للسفن تابعة لـ"الإرهابيين الحوثيين" في البحر الأحمر.

وأوضحت القيادة في بيان عبر منصة إكس، اليوم السبت، أن الخطوة تأتي "كجزء من الجهود المستمرة لحماية حرية الملاحة ومنع الهجمات على السفن البحرية".

وبحسب بيان القيادة المركزية، فإن صواريخ الحوثيين كانت موجهة إلى جنوب البحر الأحمر وكانت مستعدة للإطلاق من اليمن.

وأكدت القيادة أنها "قررت أن الصواريخ تشكل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة" ما دفعها لتدميرها.

وترى القيادة أن هذا "الإجراء "سيجعل المياه الدولية آمنة ومأمونة لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية".

U.S. CENTCOM Destroys Three Houthi Terrorists' Anti-Ship Missiles



As part of ongoing efforts to protect freedom of navigation and prevent attacks on maritime vessels, U.S. Navy ships are present in the Red Sea. On Jan. 19 at approximately 6:45 p.m. (Sanaa time), U.S. Central… pic.twitter.com/vPYUaIvvA5