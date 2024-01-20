فيديو| قصفٌ جوي يستهدف مبنى سكني وسط دمشق

أربيل (كوردستان24)- هز انفجار حي مزة فيلات في العاصمة السورية دمشق صباح اليوم السبت، دون ورود معلومات مؤكّدة عن طبيعته.

لكن وكالة الأنباء الرسمية سانا، ذكرت نقلاً عن مراسليها، أن دوي الانفجار ناجم عن قصفٍ إسرائيلي، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

من جانبها، أوضحت صحيفة الوطن شبه الرسمية، أن دوي انفجارات سُمِع في سماء دمشق، ونقلت عن فوج إطفاء دمشق بتلقي بلاغ عن تصاعد أعمدة دخان لحريق في منطقة مزة فيلات غربية.

وتضمُّ منطقة "مزة فيلات غربية" سفارات وقنصليات، وتعد واحدة من مناطق سكن الشخصيات المعروفة.