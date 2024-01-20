أسعار العملات الأجنبية والذهب في تداولات أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجّلت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي في إقليم كوردستان، اليوم السبت وفق الآتي:

100 دولار = 152.000 دينار عراقي

100 يورو = 170.000 دينار عراقي

100 باوند بريطاني = 182.000 دينار عراقي

100 ليرة تركية = 3100 دينار عراقي

100 ألف تومان إيراني = 2900 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2320 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق كوردستان:

مثقال الذهب عيار 24 = 505.000 دينار عراقي

مثقال الذهب عيار 21 = 465.000 دينار عراقي

مثقال الذهب عيار 18 = 385.000 دينار عراقي