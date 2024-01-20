اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والذهب في تداولات أسواق كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجّلت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي في إقليم كوردستان، اليوم السبت وفق الآتي:

100 دولار = 152.000 دينار عراقي

100 يورو = 170.000 دينار عراقي

100 باوند بريطاني = 182.000 دينار عراقي

100 ليرة تركية = 3100 دينار عراقي

100 ألف تومان إيراني = 2900 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2320 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق كوردستان:

مثقال الذهب عيار 24 = 505.000 دينار عراقي

مثقال الذهب عيار 21 = 465.000 دينار عراقي

مثقال الذهب عيار 18 = 385.000 دينار عراقي

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف