أسعار العملات الأجنبية والذهب في تداولات أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- سجّلت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي في إقليم كوردستان، اليوم السبت وفق الآتي:
100 دولار = 152.000 دينار عراقي
100 يورو = 170.000 دينار عراقي
100 باوند بريطاني = 182.000 دينار عراقي
100 ليرة تركية = 3100 دينار عراقي
100 ألف تومان إيراني = 2900 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2320 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق كوردستان:
مثقال الذهب عيار 24 = 505.000 دينار عراقي
مثقال الذهب عيار 21 = 465.000 دينار عراقي
مثقال الذهب عيار 18 = 385.000 دينار عراقي