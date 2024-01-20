قصف صاروخي يطال قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار

أربيل (كوردستان 24)- تعرضت قاعدة عين الأسد التي تقع في محافظة الأنبار العراقية، اليوم السبت 20 كانون الثاني 2024، إلى استهدافٍ بعدد من الصواريخ.

وأفادت وسائل إعلام نقلاً عن مصدر أمني، أن هجوماً استهدف قاعدة عين الأسد بأكثر من 20 صاروخاً. ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، تعرّضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي لأكثر من 100 هجومٍ بصواريخ وطائراتٍ مسيّرة.

وقاعدة عين الأسد، القادسية سابقاً، تعدُّ ثاني أكبر القواعد الجوية العراقية بعد قاعدة بلد، وهي مقرّ قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي تقع غربي محافظة الأنبار.

عام 1980 بدأت شركة يوغسلافية بإنشاء القاعدة قرب نهر الفرات وأنهتها عام 1987، وتتسع لخمسة آلاف عسكري مع المباني اللازمة لإيواء الجنود.

سيطرت القوات الأميركية على القاعدة عام 2003 واتخذتها قاعدة جوية ومركزاً رئيسياً لنقل القوات والمؤن طوال فترة وجودها في العراق حتى ديسمبر كانون الأول 2011، حيث سلّمتها للقوات العراقية.

وبدءاً من نهاية 2014، تواجد فيها أكثر من 300 جندي أميركي، بصفة مدربين للقوات العراقية لمحاربة تنظيم داعش.