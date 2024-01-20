تنديداً بقصف أربيل.. وقفة احتجاجية للجالية الكوردية أمام السفارة الإيرانية في بريطانيا

أربيل(كوردستان24)- خرجت الجالية الكوردية في بريطانيا، في تظاهرة، منددة بالهجمات الإيرانية على أربيل.

المتظاهرون الكورد، نظموا وقفةً احتجاجية، اليوم السبت 20 كانون الثاني 2023، أمام السفارة الإيرانية في العاصمة البريطانية لندن، استنكروا من خلالها، الهجمات الصاروخية، الإيرانية على عاصمة إقليم كوردستان أربيل.

الجالية الكوردية في بريطانيا، خرجت بكوردها من أجزاء كوردستان الـ 4، حيث كان بينهم كورداً من جنوب وغرب وشمال وشرق كوردستان، جميعاً وحدوا موقفهم المضاد من الهجمات المعادية، للشعب الكوردي، ونددوا بالقصف الإيراني على أربيل.

المطلب الوحيد لدى المتظاهرين الكورد، كان، أن "يعيش الكورد في حرية واستقلال حتى لا يتعرضوا لمثل هذه الهجمات".

وأكد المتظاهرون أن أربيل، مدنية نموذجية للتعايش والسلام في الشرق الأوسط، وتجتمع فيها كافة الأديان والقوميات، وقالوا إن أربيل ليست إسرائيل، واذا كانت الهجمات تستهدف إسرائيل فـ تل أبيب ليست بعيدة.

وأدان السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن، إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ بالتسية على مواقع في إقليم كوردستان.

وقال هيتشن في منشور على إكس: "إنني أدين عمل إيران العدواني ضد أربيل، الذي يشكل انتهاكا لسيادة العراق وسلامته الإقليمية".

وأضاف، "أتقدم بأحر التعازي لعائلات الذين قتلوا في هذه الهجمات وأعرب عن دعمي لإقليم كوردستان والحكومة في هذا الوقت الحرج".