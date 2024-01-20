سیاسة

السويد.. انطلاق مظاهرات للجالية الكوردية لإدانة القصف الإيراني على أربيل

author_image Kurdistan24 اربیل
تظاهرة الجالية الكوردية في السويد
تظاهرة الجالية الكوردية في السويد
کوردستان الجالية الكوردية السويد تظاهرة القصف الإيراني مدينة أربيل

أربيل (كورستان 24)- نظمت الجالية الكوردية في السويد، اليوم السبت، تظاهرات احتجاجية تنديداً بالقصف الإيراني على مدينة أربيل.

وأفادت مراسلة كوردستان24 في السويد، أن الجالية الكوردية في السويد خرجت بتظاهراتٍ احتجاجية تنديداً بالاستهداف الإيراني لمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

في وقتٍ سابق، أفاد مراسل كوردستان24، أن الجاليات الكوردية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ستنظم تظاهراتٍ احتجاجية أمام السفارات والممثليات الإيرانية، تنديداً بهجمات الحرس الثوري الإيراني على أربيل.

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، لقصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وتوالت ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية بعد الضربات التي استهدفت منازل المدنيين في أربيل، منددةً بالهجمات، ومطالبةً إيران بوقف "عدوانها" على كوردستان.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف