السويد.. انطلاق مظاهرات للجالية الكوردية لإدانة القصف الإيراني على أربيل

أربيل (كورستان 24)- نظمت الجالية الكوردية في السويد، اليوم السبت، تظاهرات احتجاجية تنديداً بالقصف الإيراني على مدينة أربيل.

وأفادت مراسلة كوردستان24 في السويد، أن الجالية الكوردية في السويد خرجت بتظاهراتٍ احتجاجية تنديداً بالاستهداف الإيراني لمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

في وقتٍ سابق، أفاد مراسل كوردستان24، أن الجاليات الكوردية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ستنظم تظاهراتٍ احتجاجية أمام السفارات والممثليات الإيرانية، تنديداً بهجمات الحرس الثوري الإيراني على أربيل.

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، لقصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وتوالت ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية بعد الضربات التي استهدفت منازل المدنيين في أربيل، منددةً بالهجمات، ومطالبةً إيران بوقف "عدوانها" على كوردستان.