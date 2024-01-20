هوشيار زيباري: "محور المقاومة" يصعد المعركة ويجر المنطقة إلى حربٍ أوسع

أربيل(كوردستان24)- أكد السياسي الكوردي هوشيار زيباري، أن "محور المقاومة" يصعد المعركة ويجر المنطقة إلى حربٍ أوسع.

وقال زيباري في منشور على منصة إكس، اليوم السبت 20 كانون الثاني 2024، إن "استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على القاعدة الأمريكية في قاعدة عين الأسد الجوية والخسائر الإنسانية يشكل خرقاً خطيراً لدور الاشتباك، ومحور المقاومة يصعد المعركة ويجر المنطقة إلى حرب أوسع".

وتعرضت قاعدة عين الأسد التي تقع في محافظة الأنبار العراقية، اليوم إلى استهدافٍ بعدد من الصواريخ.

وأفادت وسائل إعلام نقلاً عن مصدر أمني، أن هجوماً استهدف قاعدة عين الأسد بأكثر من 20 صاروخاً. ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، تعرّضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي لأكثر من 100 هجومٍ بصواريخ وطائراتٍ مسيّرة.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، إصابة جندي عراقي بقصف استهدف قاعدة عين الأسد العراقية في محافظة الأنبار.

وقال رسول في تصريحٍ للوكالة الرسمية للأنباء، إن "عدداً من الصواريخ سقطت قرب مقر اللواء 29 الفرقة السابعة التابعة لقيادة عمليات الجزيرة ضمن قاعدة عين الأسد العراقية مما تسبب بإصابة جندي وإحداث أضرارٍ في المقر".

وأشار إلى أن "قاعدة عين الأسد فيها مقرات لقطعاتنا العسكرية وكذلك قاعدة جوية وأفواج حماية وحراسة ومقر قيادة الجزيرة إضافة إلى معسكر تدريب عراقي".

وشدد على أنّ "القوات الأمنية العراقية المسنودة بالجهد الاستخباري ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة كي ينالوا جزاءهم".