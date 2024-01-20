زوجة الشهيد بيشرو دزيي تروي تفاصيل القصف الذي طال منزلهم

أربيل (كوردستان 24)- قالت زوجة الشهيد بيشرو دزيي، إنه في لحظة استهداف منزلهم من قبل الحرس الثوري الإيراني، ليلة الاثنين، كان أولادها في غرفهم بجانب مربياتهم، بينما كان الشهيد بيشرو وابنه روژ وضيفه كرم في الطابق الأرضي.

وتتحدث هانا جوتيار، زوجة الشهيد بيشرو دزيي، في مقطع فيديو نشر على منصة "إكس"، عن لحظة وقوع القصف، وعدد الأشخاص الذين كانوا بداخل المنزل، بحضور وزير داخلية كوردستان ريبر أحمد، ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ورئيس لجنة التحقيق العراقية المشكّلة لمتابعة الملف.

وتقول هانا جوتيار في الفيديو، إن "ابني وابنتي كانا بداخل غرفتهما، بينما كان الشهيد بيشرو وابنه روژ وضيفه كرم يجلسون بالطابق الأرضي"، مبينةً أن "عدد الأشخاص بداخل المنزل ليلة القصف كانوا 5 أشخاص فقط".

وتؤكد "أنهم كانوا في مكان إقامتهم الدائمة بمنزلهم يقضون إجازتهم اليومية"، مشيرةً إلى أنه "بينما كنا في جوٍّ طبيعي، فجأة انهار المنزل فوق رؤوسنا".

وتضيف هانا "أنها كانت تستمع إلى القرآن الكريم لحظة وقوع الاستهداف، ورددت الشهادة عندما انهار المنزل".

وتشدد على أن يوم وقوع الاستهداف "كان يوماً طبيعياً جداً، ولم تكن لدينا أية مشكلة، لكن تم استهدافنا بالصواريخ".