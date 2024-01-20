مهند الجنابي: الاقتصاد ورقة قوية في يد بغداد لإجبار طهران على احترام سيادة العراق

أربيل (كوردستان 24)- أكد الأستاذ الجامعي والخبير في السياسة الدولية الدكتور مهند الجنابي، اليوم السبت، أن عامل الاقتصاد ورقة قوية في يد بغداد، لإجبار طهران على احترام سيادة العراق.

وقال مهند الجنابي في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "إيران هي من تبادر وتسهم في زعزعة استقرار العراق، من خلال أعمالها العدوانية بشكلٍ مباشر، أو حتى من خلال الفصائل والميليشيات المرتبطة بها".

وأضاف أن "هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إيران إقليم كوردستان تحت ذرائع واهية وتحت أكاذيب واضحة، مبيناً أن "المؤسسات الرسمية في العراق والإقليم أكدت أن ما تقوله إيران مجرد أكاذيب".

وأشار إلى "ضرورة تضافر الجهود على مستوى الإقليم والعراق لحماية الأمن الوطني العراقي، وإجبار إيران على التعامل مع العراق كدولةٍ ذات سيادة".

وبيّن أن "العراق وإيران وقعتا على اتفاقيةٍ أمنية في شهر آذار عام 2023، وهي اتفاقية لضبط الحدود"، موضحاً أن "الجانب العراقي التزم بشكلٍ مطلق بهذه الاتفاقية، وقدمت حكومة كوردستان امتثالاً تاماً لمساعي بغداد لإنهاء هذا الملف".

وتابع: "وخلال الزيارة التي أجراها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران في شهر أيلول عام 2023، أكد وزير الخارجية الإيراني بأن العراق قد نفذ تعهداته في تنفيذ هذه الاتفاقية الأمنية، وليست هناك أي مطالب إضافية فيما يتعلق بهذا الملف".

وشدد على أنه "قبل أن يجف حبر هذه الاتفاقية، أقدمت إيران على ارتكاب أعمالها العدوانية، ولاحظنا خلال الهجوم الأخير على أربيل موقفاً واضحاً لوزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، بامكانية مراجعة الاتفاق الأمني مع طهران، باعتبار أن إيران لا تلتزم بالسيادة الوطنية العراقية".

وأوضح أن "الحكومة العراقية أمام مطلب مهم جداً، يتعلق بمراجعة التزامات العراق مع طهران، من أجل إجبار صانع القرار الإيراني على احترام السيادة الوطنية".

وأكد أن "المواقف الرسمية التي صدرت من قبل الحكومة ووزارة الخارجية العراقية، والمضي باتجاه تسجيل شكوى لدى مجلس الأمن، لا تحظى بقبول ودعم إقليم كوردستان فقط، إنما تحظى بدعم كافة أبناء الشعب العراقي".

وشدد على أن "إصرار إيران على استهداف أربيل بشكلٍ متكرر، يعكس حالة العجز الذي تمثله إيران وميليشياتها في السيطرة على إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "إقليم كوردستان هو المكان الوحيد في العراق، خارج سيطرة إيران".