إدانة الهجمات الإيرانية على أربيل في مدارس إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أدانت المراكز التعليمية في مدن وبلدات إقليم كوردستان، صباح اليوم الأحد 21 كانون الثاني يناير 2024، الهجوم الصاروخي الإيراني على مدينة أربيل.

وانطلق الدوام بالوقوف دقيقة صمت مع ترديد نشيد "أي رقيب"، حداداً على أرواح شهداء القصف، حيث تحدث مديرو المدارس عن الهجوم الإجرامي الذي أسفر عن سقوط خمسة شهداء مدنيين، وإصابة ستة آخرين.

وشارك وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد بالمراسيم في إحدى مدارس مدينة أربيل، وقال في كلمةٍ له، إن الهجوم الإيراني على مدينة أربيل "جريمة وعدوان"، مشيراً إلى أن "إقليم كوردستان يشكل مكاناً للتعايش السلمي، واستهدافه أمرٌ غيرُ مبررٍ على الإطلاق".

وشدد حمه سعيد على أن "استهداف الأشخاص المدنيين بدون وجود مبررٍ ليس عملاً شجاعاً، لأن الحرب موجودة في مكانٍ آخر لا بإقليم كوردستان"، مؤكداً أن "هذه الجريمة ستبقى محفورةً في ذاكرة شعب كوردستان جيلاً بعد جيل".

من جانبه، قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، إن "إدانة هذا الهجوم من قبل شعب كوردستان يُظهر مدى الظلم المُمارس بحق هذا الشعب"، مبيناً "أنهم عندما يعجزون عن مواجهة أعدائهم، يقومون باستهداف الأشخاص المدنيين بإقليم كوردستان".