استئناف العملية التعليمية في أكثر من 700 مدرسة بالسليمانية

أربيل (كوردستان 24)- استؤنِفت العملية التعليمية في أكثر من 700 مدرسة بمحافظة السليمانية، مع انتصاف العام الدارسي 2023- 2024.

وأكّد مصدرٌ في مديرية التربية بالسليمانية، استئناف الدوام المدرسي "في أكثر من 700 مركز تعليمي في السليمانية وحلبجة وكرميان ورابرين".

لافتاً إلى أن المعلمين في تلك الفصول المدرسية "التحقوا بدوامهم، ومن المتوقع أن يرتفع العدد في الأيام المقبلة".

المصدر ذاته قال لـ كوردستان 24، "استأنف معظم المعلمين عملهم، لكن بعض الجهات ووسائل الإعلام تحاول عدم فتح أبواب المدارس في هذه المناطق".

يأتي ذلك، في وقتٍ أكّد وزير التربية بحكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، أن مديريات التربية في السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة في رابرين وكرميان "صدرت تقويماً دراسياً أوضحت فيه استئناف العملية التعليمية في أكثر من 750 مركزاً تعليمياً بحلول الخميس المقبل".

وقال في مؤتمرٍ صحفي: نتفهم وضع المعلمين ونشكر صمود المعلمين في إقليم كوردستان، ونأمل أن تعود العملية التعليمية في هذه المناطق إلى طبيعتها.

وبخصوص طلاب الصف الثاني عشر، قال حمه سعيد: سنناقش في مجلس الوزارة آلية تعويض هؤلاء الطلبة، سواء من حيث الوقت أو المشاركة في الامتحان الوزاري.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت مديرية التربية بمحافظة السليمانية عن بدء الفصل الدراسي الأول في الـ 9 يناير كانون الثاني الجاري، وينتهي في الـ 4 مارس آذار المقبل.

وأوضحت أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ اعتباراً من الـ 24 مارس آذار المقبل، على أن ينتهي في الـ 16 مايو أيار 2024.

ورفض معلمو السليمانية الالتحاق بدوامهم المدرسي مع بدء العام الدراسي منتصف سبتمبر أيلول 2023، بسبب عدم حصولهم على رواتبهم بشكلٍ منتظم.

وتشكّل مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان، إحدى القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، بسبب عدم التزام الحكومة الاتحادية إرسال مستحقات إقليم كوردستان المالية.

ما يشكّل ذلك ضغطاً على حكومة إقليم كوردستان التي أوفت بجميع التزاماتها تجاه الحكومة العراقية وفقاً لاتفاقيات سابقة.

وتحتاج حكومة إقليم كوردستان لأكثر من 900 مليار دينار شهرياً لتوزيع رواتب موظفيها في جميع الوزارات والمديريات.