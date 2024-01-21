آلان حمه سعيد يوضّح آلية مشاركة طلاب الـ 12 في الامتحان الوزاري وتعويض دروسهم

أربيل (كوردستان 24)- بدأ اليوم الأحد، الفصل الدراسي الثاني في مختلف المراكز التعليمية بإقليم كوردستان، بوقوف الطلاب دقيقة صمت مع ترديد نشيد "أي رقيب" حداداً على أرواح شهداء القصف الإيراني على أربيل.

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، لقصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وخلال مشاركته في مراسم بدء الفصل الدراسي الثاني، قال وزير التربية بحكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، إن مديريات التربية في السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة في رابرين وكرميان "أصدرت تقويماً دراسياً أوضحت فيه استئناف العملية التعليمية في أكثر من 750 مركزاً تعليمياً بحلول الخميس المقبل".

وأضاف حمه سعيد في مؤتمرٍ صحفي: نتفهم وضع المعلمين ونشكر صمود المعلمين في إقليم كوردستان، ونأمل أن تعود العملية التعليمية في هذه المناطق إلى طبيعتها.

وبخصوص طلاب الصف الثاني عشر، قال حمه سعيد: سنناقش في مجلس الوزارة آلية تعويض هؤلاء الطلبة، سواء من حيث الوقت أو المشاركة في الامتحان الوزاري.