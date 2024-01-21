آنو جوهر: أربيل لم تشكّل تهديداً على أي بلد أو أمة

أربيل (كوردستان 24)- أوضح وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، آنو جوهر، أن إقليم كوردستان "لطالما احترم جيرانه وحارب الإرهاب نيابةً عن العالم أجمع".

معتبراً أن إقليم كوردستان "كان دائماً قلعةً للسلام والتعايش، وناضل من أجل الحرية لأكثر من 100 عام".

وخلال مشاركته اليوم الأحد في مراسم بدء الفصل الدراسي الثاني، أكّد جوهر في تصريحٍ لوسائل الإعلام، من بينها كوردستان24، أن أربيل "لم تشكّل تهديداً على أي بلدٍ أو أمة".

واصفاً الهجوم الصاروخي الإيراني الذي أدى إلى استشهاد رجل الأعمال بيشرو دزيي وابنته وعدد آخر من المدنيين بـ "الهجوم الظالم".

ولفت وزير النقل والاتصالات إلى أن الشهيد بيشرو دزيي "لم تكن لديه اتصالات مع أية دولة أو مؤسسة أجنبية، بل كان يخدم شعب أربيل وكوردستان من خلال مشاريعه".

مشيراً إلى أن إقليم كوردستان "لم يشكّل أبداً تهديداً لجيرانه، وكوردستان دائماً مكان للسلام والتعايش والتسامح".

وقال: لسنا أعداء لأحد، وسندافع عن أرضنا وبلدنا وعلمنا.

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، لقصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وعقب الهجوم الإيراني، دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف صارم إزاء الانتهاك الذي طال سيادة العراق وإقليم كوردستان.

كما طالب "المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت إزاء الظلم الذي يتعرض له شعب كوردستان".

من جهته، قال الرئيس مسعود بارزاني في بيانٍ له، إن "هذه الهجمات والاعتداءات الإيرانية تعكس مدى الظلم الذي يرتكب ضد شعب إقليم كوردستان".