روسيا تعلن اختفاء طائرةٍ خاصة فوق أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة مراقبة الطيران الروسية، الأحد، عن اختفاء طائرةٍ خاصة على متنها 6 أشخاص، فوق أفغانستان.

وقالت الهيئة إن طائرة صغيرة مستأجرة كانت متجهة إلى موسكو قادمة من الهند عبر أوزبكستان اختفت من على شاشات الرادار فوق أفغانستان، مساء السبت.

وأكدت هيئة مراقبة الطيران (روزافياتسيا)، أن عملية بحث جارية للعثور عليها، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأضافت أن الطائرة، وهي من طراز داسو فالكون 10 فرنسية الصنع، مسجلة في روسيا، وكان على متنها ستة أشخاص من بينهم أربعة من أفراد الطاقم وراكبان، وفقاً لبياناتٍ أولية.

والأحد، قال متحدث باسم شرطة إقليم بدخشان في شمال أفغانستان، إن الشرطة تلقت بلاغات عن تحطم طائرة في المنطقة.

وأضاف المتحدث في بيان، أن الحادث وقع الليلة الماضية في منطقة جبلية نائية بالإقليم الواقع في أقصى شمال البلاد.

وتابع أنه لم ترد تفاصيل مؤكدة عن نوع الطائرة أو سبب التحطم أو الخسائر البشرية.