القبض على ثلاثة أشخاص من مروجي المخدرات في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان، القبض على ثلاثة أشخاص من مروجي المخدرات، وضبط 25 كيلواً و800 غراماً من المخدرات.

وقالت المديرية في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إنه "استمراراً لجهودنا المتواصلة في مكافحة المخدرات، وبعد الحصول على قرار قاضي التحقيق الأمني، تم في ليلة 12 على 13 شهر كانون الثاني 2024، القبض على ثلاثة أشخاص من تجار المخدرات، اثنان منهم أجانب".

وأشارت المديرية إلى "ضبط 25 كيلواً و800 غراماً من المواد المخدرة من نوع الكريستال في بلدة سيدكان، ومركز محافظة أربيل".

وأوضح البيان أن "المجموعة التي تم القبض عليها، هي جزءٌ من عصابة خطيرة لتهريب المخدرات"، موضحاً أنه "أثناء محاولة القبض عليهم، تصدى أحد التجار لفرق مديرتنا، وفيما بعد قُبض عليه مصاباً".

وبحسب إحصائيةٍ للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، فإنه في عهد التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، ألقي القبض على 8 آلاف و894 شخصاً بتهمة المخدرات، منهم ألف و849 شخصاً بتهمة الاتجار بها.

وبحسب الإحصائية، تمّت محاكمة نحو 4 آلاف و460 متهماً، وإحالتهم إلى الأقسام الإصلاحية، كما ضُبِط نحو ألف و759 كيلوغراماً من المواد المخدرة.

وفي عهد التشكيلة الحكومية التاسعة، أطلقت حملات واسعة ومكثفة لتفتيش المقاهي ومعسل النرجيلة، وذلك للتأكد من عدم احتوائها على مواد مخدرة.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أكد مؤخّراً أن معدلات الاتجار بالمخدرات وتعاطيها في إقليم كوردستان آخذة في الارتفاع، ما يشكل خطراً على المجتمع.

وأكد أن حكومة الإقليم تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة، وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشارها.

وأوضح أن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي أقر عام 2020، يعد خطوة مهمة في مكافحة هذه الآفة، مما يتطلب من جميع الجهات المعنية التنسيق والتعاون لتنفيذه.