أنشيلوتي يتعلّم درساً بعد خسارة الديربي.. ما علاقة فالفيردي؟

أربيل (كوردستان 24)- تعلم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، مما حدث في مباراة ديربي العاصمة الإسبانية، أمام أتلتيكو مدريد، في كأس ملك إسبانيا.

وودع الريال مسابقة الكأس، التي كان يحمل لقبها، بالخسارة في ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، على يد الأتليتي برباعية لهدفين، في ثمن نهائي الكوبا، وفق ما نقله موقع سبورت360.

شبكة ريليفو الإسبانية، أكدت أن أنشيلوتي تعلم درساً في الديربي مفاده أن الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي، متوسط ميدان الريال، أصبح لاعباً غير قابل للمس في التشكيلة، وبالأخص في المباريات الحاسمة.

وأوضحت الشبكة أن الجميع في ريال مدريد، بما في ذلك اللاعبين، ضربته الدهشة بسبب قرار أنشيلوتي بالدفع بأوريلين تشواميني بدلاً من فالفيردي، لأن الأخير لديه شخصية هجومية أكثر من الأول.

وأثبت فالفيردي من جديد أنه قائد خط الوسط الجديد للريال، وأصبح لا يدخل في سياسة التناوب من قبل أنشيلوتي، رغم دخول كل لاعبي الوسط في هذا الأمر، وكان دائم الحضور في التشكيلة الأساسية بالمباريات الكبرى.

ويعود الريال لمسابقة الدوري الإسباني، التي يسعى لاستعادة صدارة جدول ترتيبها من جيرونا، من خلال الانتصار على لاس بالماس، مساء الأحد، خارج الديار.