وزير داخلية إقليم كوردستان يستقبل قائد المجموعة الاستشارية العسكرية لقوات التحالف

أربيل(كوردستان24)- استقبل وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، ريبر احمد، اليوم الاحد 21 كانون الثاني 2024، في مقر وزارة الداخلية في أربيل، قائد المجموعة الاستشارية العسكرية لقوات التحالف، مايكل إيكر.

وبحث الجانبان الجهود المستمرة في مساعدة وتدريب قوات البيشمركة في اطار دعم قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة "داعش".

وشدد الجانبان على الحاجة الملحة لمزيد من الدعم لحماية المنطقة امام التهديدات التي تواجهها.