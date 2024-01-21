أوميد خوشناو: أبوابنا مفتوحة للجميع لمشاركتنا في المزيد من التطور

أربيل(كوردستان24)- جدد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، التأكيد للجهات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات، ان أبواب محافظة اربيل مفتوحة امامهم للإنضمام اليها والمشاركة في المزيد من التطوير.

وجاء ذلك خلال افتتاح مركز تطوير التمريض وطب الأطفال في أربيل، وحول الهجمات غير المسبوقة التي شنها الحرس الثوري الإيراني على أربيل، متمنياً أن تكون الكارثة التي حلت بشعب كوردستان الأخيرة، رأى خوشناو أن "مواساة عوائل الشهداء وأهالي المدينة هو الدعم الشعبي الذي يقدم لهم في جميع المدن، من قبل البعثات الدبلوماسية، والحكومة العراقية والبرلمانيين الذين كان لديهم موقف شجاع، وقال: نأمل أن تستمر هذه الإجراءات في الحد من انتهاكات إيران لإقليم كوردستان".

من جانبه، قال وزير الصحة، سامان برزنجي، في الحفل ذاته: "هذا المركز يخدم الصحة العامة للمواطنين ويضمن وصول الصحة العامة إلى مستوى عال".

وقال: "بالإضافة إلى الخدمة العامة، يخدم هذا المركز أيضا القطاع الخاص، ليصبح أساس تقييماتنا في مراكز القطاع الخاص والمستشفيات، ويمكن للممرضين خدمة المرضى في المؤسسات الصحية".

وقال وزير الصحة: "هذا المركز يخدم الأمهات والأطفال، وجزء مهم من إصلاح النظام الصحي وتحسين نظام التمريض".