شاخوان عبدالله: لا تزال هناك قوة داخل العراق تبرر الهجمات الإيرانية

أربيل(كوردستان24)- أشار نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله، إلى أن رد فعل الحكومة الاتحادية وإدانتها للهجوم الإيراني على أربيل كان له تأثير جيد. وقال: "لم تناقش اللجنة الأمنية الإيرانية لم تناقشنا يوماً في وجود خطر عليها من داخل الإقليم".

وقال عبدالله لـ كوردستان24، "لم يكن البرلمان العراقي أبداً غير مبال بالهجمات العدائية على أربيل، وفي الساعة 2 من صباح ليلة الحادث، أصدرنا بيانا أدين فيه الحادث وطالبنا الحكومة العراقية باتخاذ جميع التدابير لمنع الهجوم على إقليم كوردستان، بينما قررنا إنشاء لجنتنا المشتركة للتحقيق في الحادث".

وأضاف: "اليوم، جاءت اللجنة إلى أربيل، ورأت الحقائق بأم أعينها، ففي المؤتمر الصحفي، تحدثوا بصراحة عن أن هذا البيت كان لمدنيين، ورفضوا كل الاتهامات حول كونه مكان تجمع لأعضاء الموساد، وقبل يومين من الهجوم الإيراني على أربيل، تم عقد اجتماع للجنة الأمنية الإيرانية العليا مع العراق".

وتابع، "ندعو الحكومة العراقية إلى البرلمان للوقوف على قراراتها بشأن الحادث عن كثب، جميع الوزارات والجهات الأمنية العراقية أدانت الهجمات الإيرانية بشدة، ووقفت على الموقف بجدية بالغة".

وأردف، عرضت الحكومة الإيرانية نفسها لإحراج دولي كبير، و عمل اللجنة انتهى وأصبحت الحقيقة واضحة للجميع".

وزاد، "لا تزال هناك قوة داخل العراق تبرر هجمات إيران، وبعض البرلمانيين الذين هم مع الجانب الإيراني لم يكونوا مستعدين حتى لإدانة هجوم إيران على أربيل، بل إنهم غالبا ما عذروهم".

بعض الأطراف الشيعية تتعاطف معنا وتدين الهجوم الإيراني على أربيل، في حين أن آخرين أطلقوا على أنفسهم جبهات مقاومة ولم يظهروا حتى الآن أي موقف لإدانة الحادث.

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، لقصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وعقب الهجوم الإيراني، دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف صارم إزاء الانتهاك الذي طال سيادة العراق وإقليم كوردستان.

كما طالب "المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت إزاء الظلم الذي يتعرض له شعب كوردستان".

من جهته، قال الرئيس مسعود بارزاني في بيانٍ له، إن "هذه الهجمات والاعتداءات الإيرانية تعكس مدى الظلم الذي يرتكب ضد شعب إقليم كوردستان".