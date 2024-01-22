هيومن رايتس ووتش: الهجوم الإيراني قتل مدنيين في أربيل

أربيل(كوردستان24)- أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن هجوما إيرانيا بالصواريخ الباليستية، في 15 يناير/كانون الثاني 2024 أصاب منزلا في أربيل في إقليم كوردستان العراق، فقتل أربعة مدنيين وأصاب ستة آخرين. وبعد ساعات، الساعة 5:05 فجر 16 يناير/كانون الثاني، اعترضت أنظمة الدفاع الصاروخي ثلاث طائرات مسيّرة أطلقتها "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدفت منطقة "مطار أربيل الدولي"، الذي يضم قوات عسكرية أمريكية وعراقية، ما أدى إلى تعليق الملاحة الجوية مؤقتا.

وأضافت، "وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم على المنزل، وأفاد أن الهجمات استهدفت (مركز تجسس للموساد)، في إشارة إلى وكالة الاستخبارات الإسرائيلية، حيث رفضت حكومة إقليم كوردستان بشكل قاطع الادعاء بأن أجهزة المخابرات الإسرائيلية كانت تعمل في الإقليم، معتبرة أن الضربة كانت (ذريعة لمهاجمة أربيل) في انتهاك واضح لإقليم كوردستان والسيادة العراقية".

قالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش: "بغض النظر عن الادعاءات الإيرانية بشأن الهجوم، تتبع عمليات القتل هذه تاريخا طويلا من الاغتيالات التي نفذها الحرس الثوري في مناطق سكنية في إقليم كوردستان العراق واستهدفت المدنيين. عدم محاسبة إيران على قتل المدنيين سيشجع على المزيد من الهجمات غير القانونية مستقبلا".

وأضافت رايتس ووتش، "قتل الهجوم رجلَي الأعمال المحليَّيْن بشرو دزيي وكرم ميخائيل؛ وابنة دزيي، التي كانت تفصلها 10 أيام عن عيد ميلادها الأول؛ ومدبرة منزل دزيي، وجُرح ستة آخرون، بينهم زوجة دزيي وولداه، بحسب بيان لـ مجلس أمن إقليم كوردستان".

وقال ناصر تحسين نوري (31 عاما)، الذي يعيش على بُعد بضعة كيلومترات من منزل دزيي، لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان يستعد للنوم عندما سمع الانفجارات. "سمعتُ القنبلة الأولى الساعة 11:30 ليلا. كان الصوت مرتفعا جدا لدرجة أنني اعتقدت أن شخصا ما هاجم منزلي وخلع الباب. ثم نهضت وخرجت لأتفقد ما يجري، وسمعت صوت القنبلتين الثانية والثالثة. كان المنزل يهتز".

وقال نوري إن الانفجارات أعقبها إطلاق نار كثيف. مضيفاً: "لا أعرف من أطلق النار، لكنه جاء من اتجاهين. ابني عمره 11 شهرا فقط، كان خائفا جدا".

رايتس ووتش زادت، "تُظهر لقطات من طائرة مسيّرة عقب الهجوم دماراً شبه كامل لمنزل دزيي وأضرارا طفيفة في المباني المجاورة".

وأردفت "ردا على الهجوم، استدعت وزارة الخارجية العراقية سفيرها في طهران وأعلنت التزام الحكومة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية... بضمنها تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن،. شكّل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لجنة للتحقيق في الهجوم، ووعد بنشر نتائجها لـ إثبات زيف ادعاءات الجهات التي تقف وراء هذه الأفعال المدانة، في إشارة مفترضة إلى مزاعم إيران أن دزيي ضالع في التجسس لصالح إسرائيل".

واسهبت، "قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إنه خلال تفتيش منزل دزيي لم يُعثر على دليل على استخدامه مقرّا للموساد. ينبغي للعراق نشر النتائج الكاملة لتحقيقه".

رايتس ووتش، أضفت أنه "وصف رئيس وزراء إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني الهجوم بـ (الجبان)، وحثّ الحكومة الاتحادية في بغداد على اتخاذ موقف مبدئي ضد الانتهاك الصارخ لسيادة العراق وإقليم كوردستان".

ومضت في القول: "أدانت الولايات المتحدة هذه الأفعال ووصفتها بأنها متهورة وغير دقيقة، ووصفتها المملكة المتحدة بأنها انتهاك غير مقبول لسيادة العراق وسلامة أراضيه، رغم أن مقر إقامة دزيي كان على مقربة من القنصلية الأمريكية الجديدة، قيد الإنشاء حاليا، أشارت الولايات المتحدة إلى عدم تعرّض موظفيها ومنشآتها لاستهداف أو أضرار".

وزادت، "أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، وهي تحالف من الميليشيات العراقية المرتبطة بإيران، مسؤوليتها عن أكثر من 130 هجوما على قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، مبررة هجماتها كرد على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها ضد غزة. كانت القاعدة العسكرية التي تستضيف قوات دولية قرب من مطار أربيل وقاعدة حرير الجوية، على بعد حوالي 50 كيلومترا، أهدافا متكررة لهذه الهجمات".

وختمت تقريرها كالتالي: "نفذ الحرس الثوري الإيراني عدة هجمات واغتيالات موجَّهة في إقليم كوردستان في السنوات الأخيرة. وفي مارس/آذار 2022، أصابت الصواريخ الباليستية الإيرانية منزل رجل الأعمال الكوردي باز كريم برزنجي. في سبتمبر/أيلول 2022، أدت الهجمات على مقرات أحزاب معارِضة إيرانية إلى مقتل قرابة 16 شخصا، وجرح العشرات، وتهجير مئات العائلات. كما أعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن هجمات على أهداف مرتبطة بتنظيم (الدولة الإسلامية) في شمال سوريا في 15 يناير/كانون الثاني 2024".

وقالت صنبر: "ينبغي ألا يصبح العراق ساحةً للمنافسة الأجنبية على حساب حياة المدنيين واستقرار البلاد. لن يؤدي ذلك سوى إلى زيادة خطر التصعيد الإقليمي، والدمار، والقتل".