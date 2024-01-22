لحماية المنتج المحلي.. زراعة كوردستان تمنع استيراد الطماطم

أربيل(كوردستان24)- بهدف حماية الإنتاج المحلي من الطماطم، خلال هذا الموسم وتعزيز سوق المزارعين، قررت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان حظر استيراد الطماطم.

وفقاً لحكومة إقليم كوردستان، تأتي هذه الخطوة، للتعاون في حماية إنتاج الطماطم العراقي، وفي هذا السياق، يقوم الجانبان بحماية محاصيل بعضهما البعض بشكل مشترك ومنع استيراد المنتجات الأجنبية التي تحتاج إلى تسويقها محليا.

وجاء في رسالة وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان،: "مثلما قررت الحكومة العراقية حظر استيراد منتجات البطاطا خلال موسم النضوج في مزارع بينجوين وحاجي عمران ومناطق أخرى من إقليم كوردستان، قررنا حظر استيراد الطماطم إلى الخارج، من أجل استمرار تقليد التعاون وفتح الأسواق المحلية لإقليم كوردستان أمام المزارعين المحليين من وسط وجنوب العراق".