المنظمة الدولية للهجرة تطلق نداء لجمع 7,9 مليار دولار في 2024

أربيل(كوردستان24)- أطلقت المنظمة الدولية للهجرة أول نداء سنوي عالمي لها الاثنين لجمع 7,9 مليار دولار في 2024 للتعامل مع الحجم المتزايد للنزوح السكاني.

وقالت المديرة العامة للوكالة التابعة للأمم المتحدة إيمي بوب إن التمويل ضروري ل"إنقاذ أرواح وحماية الأشخاص الذين ينزحون وإيجاد حلول للنزوح وتسهيل ممرات آمنة لهجرة نظامية".

وأكدت بوب التي تولت المنصب في تشرين الأول/أكتوبر لتصبح أول امرأة على رأس الوكالة أن "الهجرة غير النظامية والقسرية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة والتحديات التي نواجهها تزداد تعقيدا".

وتابعت "الأدلة دامغة على أن الهجرة، عندما تتم إدارتها بشكل جيد، تكون مساهما رئيسيا في الرخاء والتقدم العالميين" مؤكدة "نحن في لحظة حرجة وقد أطلقنا هذا النداء للمساعدة في الوفاء بهذا الوعد".

وشددت على أن "بإمكاننا وعلينا أن نبذل جهدا أكبر".