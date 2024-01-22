قناة "بريس تيفي" الإيرانية تُزيل الصورة المعدّلة للشهيد بيشرو دزيي من موقعها الالكتروني

أربيل (كوردستان 24)- بعد أن كشفت كوردستان24 حقيقة الصورة المزيّفة، أزالت قناة "بريس تيفي" الإيرانية صورة معدّلة للشهيد بيشرو دزيي تجمعه مع حاخامٍ يهودي، من موقعها الالكتروني.

ونشرت قناة "بريس تيفي" الإيرانية، اليوم الاثنين 22 كانون الثاني يناير 2024، بياناً بشأن صورةٍ مزيفة تجمع الشهيد بيشرو دزيي مع حاخامٍ يهودي، اتهمته فيها بالتعاون مع الموساد.

وبعد مُضي 12 ساعة من نشر الصورة المعدلة بالفوتوشوب، قالت القناة الإيرانية في البيان، إنها "حصلت على الصورة المعدلة من مصدرٍ أمني، دون التحقق من صحتها".

وحذفت القناة الصورة وأصدرت توضيحاً بشأنها، بعد تقريرٍ لـ كوردستان24 ونشر الصورة الأصلية على حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، والتي عملت بشكلٍ مكثّف على عرض الحقائق وتبيان تزييف الصورة.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورة لشخص يهودي يزعم أن الشهيد بيشرو دزيي التقطها رفقته، في محاولة يائسة لإثبات الخداع الذي نشرته سابقاً لتبرير هجوم أربيل، ولكن في الصورة الفعلية يبدو أن شخصاً آخر التقط الصورة مع الشخص اليهودي، لكن الصورة تم تحريرها وتعديلها، وتم وضع صورة الشهيد بيشرو دزيي مكان ذلك الشخص في الصورة الأصلية.

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، لقصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وعقب الهجوم الإيراني، دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف صارم إزاء الانتهاك الذي طال سيادة العراق وإقليم كوردستان.

كما طالب "المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت إزاء الظلم الذي يتعرض له شعب كوردستان".

من جهته، قال الرئيس مسعود بارزاني في بيانٍ له، إن "هذه الهجمات والاعتداءات الإيرانية تعكس مدى الظلم الذي يرتكب ضد شعب إقليم كوردستان".