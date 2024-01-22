واشنطن تفرض عقوبات على شركة "فلاي بغداد" وزعيم حركة حقوق

أربيل (كوردستان24)- فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة طيران فلاي بغداد وزعيم حركة حقوق في البرلمان العراقي، حسين مؤنس، بتهمة دعم الحرس الثوري والجماعات المسلحة.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية اليوم الاثنين، فرض عقوبات على شركة طيران فلاي بغداد ومديرها التنفيذي، بتهمة مساعدة الحرس الثوري ومجموعات مسلحة في العراق وسوريا ولبنان.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على زعيم حركة حقوق في البرلمان العراقي، حسين مؤنس، بتهمة نقل بضائع إلى الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن الولايات المتحدة ستواصل وقف الأنشطة غير القانونية لإيران والجماعات المسلحة التابعة لها، والتي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وأكّد البيان، أن شركة طيران "فلاي بغداد" استخدمت طائراتها لنقل مقاتلين وأسلحة وأموال إلى سوريا ولبنان لدعم الميلشيات التي تقودها إيران في البلدين المذكورين.

وأوضح البيان، أنه في "أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنّته حماس على مدنيين إسرائيليين في اكتوبر 2023، شاركت فلاي بغداد في نقل مئات المقاتلين العراقيين، بينهم مسلحون ينتمون إلى منظمة "إرهابية" وفق ما صنفتها الولايات المتحدة، وميلشيات تابعة لإيران، بهدف دعم هجمات العملاء الإيرانيين على إسرائيل".