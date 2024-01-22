البنتاغون: تعرّضت القوات الأميركية لـ 151 هجوماً في العراق وسوريا

أربيل (كوردستان24)- أكّدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، تعرّض قواتها لـ 151 هجوماً في العراق وسوريا منذ الـ 17 اكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إن هجوم السبت على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق "كان أوسع نطاقاً مما رأيناه سابقاً".

وأضافت في تصريحاتٍ صحفية، الاثنين، أن القوات الأميركية "تعرضت السبت لوابل من الصواريخ الباليستية" في القاعدة التي تستضيف قوات أميركية بمحافظة الأنبار غربي العراق.

مشيرةً إلى أن "الميليشيات التي تستهدف قواتنا في العراق وسوريا تحصل على الصواريخ الباليستية من إيران، فهي مسلحة ومدعومة ومجهزة من طهران".

وكان الجيش الأميركي قال أمس الأحد، إن فصائل مدعومة من إيران أطلقت "عدة صواريخ باليستية" على قاعدة عين الأسد، في وقت متأخرٍ من السبت، أدى إلى إصابة عراقي واحد وتسجيل إصابات محتملة في صفوف القوات الأميركية.

وأكدت واشنطن أنها تتعامل "بجدية بالغة" مع الهجوم الذي شنته فصائل مدعومة من إيران.

وقال نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون فاينر، الأحد: "لقد كان هجوماً خطيراً للغاية، باستخدام صواريخ بالستية شكّلت تهديداً حقيقياً".

وكان مسؤولٌ أمني عراقي، كشف في وقتٍ سابق، أن عدة صواريخ "أصابت قاعدة عين الأسد الجوية"، وأن الدفاعات الجوية تصدت لـ 13 صاروخاً، بينما سقط اثنان في القاعدة".

ويخشى مسؤولون أميركيون من أن يؤدي تزايد الهجمات التي تستهدف القواعد الأميركية إلى إشعال "حرب إقليمية أوسع" في جميع أنحاء الشرق الأوسط.