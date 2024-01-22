خبيرة في العلاقات الدولية: إيران صدّرت حربها مع الدول الأخرى إلى إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- قالت الخبيرة في العلاقات الدولية شيرين فؤاد معصوم، إن إقليم كوردستان محاطٌ بالجبال، وأن أعداء الكورد لم يجرؤوا على مهاجمتهم بفضل تلك الجبال.

وأوضحت في مقابلةٍ لـ كوردستان24، اليوم الاثنين، أن تعداد الكورد حول العالم يبلغ نحو 50 مليوناً، "ولأنهم لا يملكون دولة، فإنهم مشتتون ويعيشون في بلدانٍ تنتهك حقوقهم".

وأضاف: يجب حل القضية الكوردية دبلوماسياً، لذلك لابد من تشكيل لوبي كوردي للدفاع عن الحقوق الكوردية وتشكيل ضغطٍ لنيل حقوقهم.

وأشار إلى أن "الشخصية الأكثر تأهيلاً لتشكّل ضغطاً هي الرئيس بارزاني".

وبخصوص الهجوم الإيراني على أربيل، لفتت شيرين فؤاد معصوم إلى أن معظم دول العالم "أدانت القصف الظالم على أربيل".

وختمت حديثها قائلاً: إن إيران صدّرت حربها مع الدول الأخرى إلى إقليم كوردستان، والقضية الكوردية لن يتم حلّها إلى بتوحّد الكورد.

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، لقصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وعقب الهجوم الإيراني، دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف صارم إزاء الانتهاك الذي طال سيادة العراق وإقليم كوردستان.

كما طالب "المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت إزاء الظلم الذي يتعرض له شعب كوردستان".

من جهته، قال الرئيس مسعود بارزاني في بيانٍ له، إن "هذه الهجمات والاعتداءات الإيرانية تعكس مدى الظلم الذي يرتكب ضد شعب إقليم كوردستان".

في المقابل، استدعت وزارة الخارجية العراقية، سفير جمهورية العراق لدى طهران نصير عبد المحسن، لغرض التشاور على خلفية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على أربيل.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قصف أربيل عملاً عدوانياً يقوض العلاقة بين بغداد وطهران.

وتوالت ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية بعد الضربات التي استهدفت منازل المدنيين في أربيل، منددةً بالهجمات، ومطالبةً إيران بوقف "عدوانها" على كوردستان.

وتقدّم العراق بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تتعلق بـ "العدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة".

ورفعت وزارة الخارجية شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، أكدت فيهما أن هذا العدوان يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي.