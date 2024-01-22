التشيك تعلن إرسال 4 وفود بمستويات مختلفة لإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، أن بلاده سترسل أربعة وفودٍ على مستويات مختلفة لإقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال تصريحٍ لـ كوردستان24، اليوم الاثنين، أكّد فيه ليبافسكي، أن لدى التشيك قنصلية عامة في إقليم كوردستان، ودبلوماسية اقتصادية نشطة.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية التشيكي إنه عقد لقاءً صريحاً مع رئيس الوزراء مسرور بارزاني على هامش منتدى دافوس بسويسرا.

وأكّد أنه ناقش مع رئيس وزراء إقليم كوردستان قضايا مهمة، واتفقا على النظر إلى جدول الأعمال بشكلٍ إيجابي.

وقال: سنرسل أربعة وفود إلى إقليم كوردستان على مختلف المستويات والأفكار الاستثمارية مفتوحة.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، التقى على هامش أعمال منتدى دافوس مع عدد من الرؤساء، ورؤساء الوزراء، وكبار المسؤولين في الشرق الأوسط وأوروبا والعالم.

وبحث معهم عدداً من المحاور والملفات المحلية والإقليمية والعالمية، ومنها سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري.

مشاركة رئيس الحكومة في منتدى دافوس، جاءت في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز علاقات إقليم كوردستان مع دول العالم، ومناقشة الملفات التي تهم مستقبل العراق والمنطقة عموماً.