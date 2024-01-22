البيشمركة تُنفّذ حملة تمشيط في جبل خالخالان وعدة قرى

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة البيشمركة عن تنفيذ حملة تمشيط في منحدرات جبل "خالخالان" وبعض القرى المتاخمة له، بهدف ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيانٍ لها، اليوم الاثنين، أن الحملة نُفِّذت بإشراف من العميد صباح بيروت قائد اللواء السادس مشاة، والعقيد جزا حسين نائب قائد اللواء وأفواج (1- 2- 3) وكافة قادة الألوية.

وقالت الوزارة إن الحملة التي شاركت فيها سرية الكوماندوس في اللواء 6 مشاة وأفواج 1- 2- 3، شملت جبل خالخالان وقرى (ئۆمەرمەندان، دووشیوان، تەرەقە، تورکمان باغ، کارێزەی خاڵخاڵان).

وبحسب بيان وزارة البيشمركة، فإنه تم تمشيط المنطقة بالكامل لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وحماية المواطنين من خطر الإرهابيين.