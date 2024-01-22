قيادة زيرفاني تصدر توضيحاً بشأن انتشار خبرٍ كاذب على مواقع التواصل الاجتماعي

أربيل (كوردستان24)- نفت قيادة قوات زيرفاني التابعة للبيشمركة، ما تناقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود أوامر لقوات زيرفاني بمواجهة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وجاء في بيانٍ لقيادة قوات زيرفاني:

نشرت اليوم الاثنين 22 يناير 2024، بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبراً ملفّقاً وغير صحيحاً، يزعم بأن القوات الخاضعة لقيادتنا أمرت بمواجهة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

لذلك، نعلن للرأي العام بأن هذا الخبر عار عن الصحة وغير صحيح، ونرفض ما جاء فيه.

نحن في قيادة بيشمركة زيرفاني، نعتقد أن نشر مثل هذه الأخبار في هذا التوقيت بالتحديد، هو امتداد للحملة المُضلِّلة التي بدأها الأعداء بعد استهداف مدينة أربيل بالصواريخ.