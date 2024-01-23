بوريل يدعو إلى إيقاف الهجمات الإيرانية على أربيل: تقوّض الاستقرار الإقليمي

أربيل(كوردستان24)- أعرب مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن مخاوفه بشأن تطور الحرب في كوردستان وزعزعة استقرار المنطقة.

وعقد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الاثنين الموافق 22 يناير 2024، اجتماعاً، بحضور وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية المملكة العربية السعودية والأردن ومصر وإسرائيل.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فقد تمحور اللقاء حول الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب بين حماس وإسرائيل، فضلا عن التعقيدات والصراعات العالمية، وتم التطرق إلى موضوع هجوم الحرس الثوري الإيراني على إقليم كوردستان.

وعلى هامش الاجتماع، أعرب مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قلقه إزاء تطور الحرب في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، بما في ذلك هجمات إيران على إقليم كوردستان، التي من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي.

وأشار بوريل إلى استشهاد جينا بيشرو دزيي في هجوم الحرس الثوري الإيراني على أربيل، داعياً إلى وقف الهجمات.

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، لقصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وعقب الهجوم الإيراني، دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف صارم إزاء الانتهاك الذي طال سيادة العراق وإقليم كوردستان.

كما طالب "المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت إزاء الظلم الذي يتعرض له شعب كوردستان".

من جهته، قال الرئيس مسعود بارزاني في بيانٍ له، إن "هذه الهجمات والاعتداءات الإيرانية تعكس مدى الظلم الذي يرتكب ضد شعب إقليم كوردستان".

في المقابل، استدعت وزارة الخارجية العراقية، سفير جمهورية العراق لدى طهران نصير عبد المحسن، لغرض التشاور على خلفية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على أربيل.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قصف أربيل عملاً عدوانياً يقوض العلاقة بين بغداد وطهران.

وتوالت ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية بعد الضربات التي استهدفت منازل المدنيين في أربيل، منددةً بالهجمات، ومطالبةً إيران بوقف "عدوانها" على كوردستان.

وتقدّم العراق بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تتعلق بـ "العدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة".

ورفعت وزارة الخارجية شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، أكدت فيهما أن هذا العدوان يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي.

