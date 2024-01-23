أمن

فيديو.. كسر في أنبوب للغاز يسفر عن إخلاء قرية في كركوك

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کوردستان

أربيل(كوردستان24)- تسبب كسر في أنبوب نقل الغاز، القريب من قرية قزليار بين بلدتي كيوان وبايجي في كركوك، بنزوح الأهالي، خوفاً من تبعات تسرب كميات كبيرة من الغاز.

وانكسر صباح اليوم الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024، أنبوب خط الغاز في قرية قزليار جنوب غرب كركوك، متسبباً بإخلاء القرية بسبب خطر انفجار الأنبوب.

وقال ميكائيل ماجد، مدير مدرسة القرية، لـ كوردستان 24: "كنا مشغولين بالامتحانات في الصباح، في الساعة 8:45 صباحا سمع صوت ولم نهتم، ثم اتصل بنا أحد الطلاب، وخرجت ونظرت إلى خط أنابيب الغاز لارى التسريب الكبير".

وأضاف: "قلت للمعلمين والطلاب أن يتوقفوا عن إجراء الامتحانات لأن الغاز كان أقترب أكثر ". وأضاف: "القرية فارغة الآن ولم يبق أحد".

وتابع: "لو كانت الرياح موجهة نحونا، لكان الغاز قد عرض حياتنا للخطر، لأن الرائحة كانت ملوثة للغاية". 

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