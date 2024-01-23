مسؤولٌ رفيع المستوى في التحالف: هناك إرادة قوية لدى وزارة البيشمركة تجاه عملية الإصلاح

أربيل (كوردستان24)- التقى وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان شورش إسماعيل، اليوم الثلاثاء، مسؤول فريق كبار مستشاري التحالف الدولي الجنرال ماكينزي، ومسؤول مكتب التنسيق في القنصلية الأميركية الكولونيل مايكل كاجيرو، وكبار مستشاري التحالف بإقليم كوردستان.

وذكرت وزارة البيشمركة في بيانٍ لها، أن الاجتماع تضمّن نقاشاً حول مسألة الإصلاح وإعادة التنظيم وتوحيد القوات ومساعدة التحالف لوزارة البيشمركة.

كما ناقش الجانبان، الاستعدادات الخاصة بالتقييم السنوي لتنفيذ مذكرة التفاهم بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الأميركية.

وخلال اللقاء، قال وزير البيشمركة شورش إسماعيل: هدفنا هو إنجاح عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة، ولهذا الغرض، واصلنا وسرّعنا خطواتنا من أجل بناء قوة عسكرية قوية داخل وزارة البيشمركة.

كما أشاد وزير البيشمركة بالدور الرفيع للدبلوماسيين والمستشارين العسكريين والسياسيين لدول التحالف الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأميركية لمساعدتهم وزارة البيشمركة والتنسيق المستمر معها.

من جانبه، ثمّن مسؤول فريق كبار مستشاري التحالف الجنرال ماكينزي، جهود وزارة البيشمركة في عملية الإصلاح وتنفيذ بنود جدول أعمال التفاهم بينها وبين وزارة الدفاع الأميركية.

وأشار الجنرال ماكينزي إلى أن هناك إرادة قوية لدى وزارة البيشمركة تجاه عملية الإصلاح.

وقال: لهذا الغرض فإننا في التحالف الدولي سندعمكم في عملية الإصلاح ودمج قوات 70 و80 وتطوير شؤون الأقسام في وزارة البيشمركة.

وأضاف: سنعمل معاً ونضع الخطط والاستراتيجيات المهمة ونحن على يقين أن عملية الإصلاح ستكون لها نتائج كبيرة ومهمة لقوات البيشمركة الكوردستانية.

وفي ختام اللقاء، بحث الجانبان الاستعدادات الخاصة بالتقييم السنوي لجدول أعمال التفاهم بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الأميركية.