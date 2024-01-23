من عاصمة السلام.. أهالي حلبجة يندّدون بالهجوم على أربيل

أربيل (كوردستان24)- خرج أهالي حلبجة اليوم الثلاثاء، إلى الشوارع مرتدين الملابس البيضاء وحاملين قلوبهم الطيبة، يتقدّمهم الأطفال في طليعة الاحتجاجات المنددة بالقصف الإيراني على أربيل.

وأعربت كافة شرائح سكان حلبجة المشاركين في التظاهرة، عن تعاطفها مع أربيل وأدانت أي هجوم على عاصمة إقليم كوردستان.

ومن عاصمة السلام، وجه أهالي حلبجة بمختلف شرائح المجتمع، رسالة سلام أدانوا من خلالها الهجمات على أربيل واستهداف المدنيين.

وأثبت أهالي حلبجة إخلاصهم ووفاءهم دائماً، لكل التعاطف معهم أثناء الهجوم الكيماوي على مدينتهم. وردّدوا هتافات تدعو إلى عدم استهداف المدنيين والأطفال.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، في السليمانية وحلبجة ورابرين، تظاهرات شعبية منددة بالقصف الإيراني على أربيل.

وخرج آلاف المواطنين في تظاهرة حاشدة، تعبيراً عن رفضهم للهجمات الإيرانية، التي تستهدف المدنيين الكورد، تحت ذرائع واهية، عارية عن الصحة.

وكانت منظمات المجتمع المدني في السليمانية وحلبجة ورابرين أعلنت الخروج في تظاهرةٍ حاشدة تنديداً بالهجوم الإيراني على أربيل.

يأتي ذلك، بعد أن شهدت مختلف مدن محافظات إقليم كوردستان تظاهراتٍ شعبية حاشدة، شاركت فيها مختلف أطياف المجتمع، تنديداً بالقصف الصاروخي الإيراني الذي طال مدنيين بأربيل.