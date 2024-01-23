"رانيا" تشهد تظاهرةً شعبية حاشدة تنديداً بالقصف الإيراني على أربيل

أربيل (كوردستان24)- نظّمت منظمات المجتمع المدني في ناحية رانيا، اليوم الثلاثاء، تظاهرةً شعبية شارك فيها آلاف الأشخاص، احتجاجاً على القصف الإيراني على أربيل.

وردد المتظاهرون من مختلف شرائح المجتمع، هتافات ضد الهجوم الصاروخي على العاصمة أربيل، وجميع الأعمال العدائية التي تنفذها دول الجوار على أراضي إقليم كوردستان.

ودعا منظمو الاحتجاجات عبر مذكرة تم قراءتها أمام الحشود الغفيرة، إلى وحدة الصف وووحدة الخطاب السياسي بين كافة الأطراف السياسية الكوردية، ورفض أي عدوان على إقليم كوردستان.

وكانت حلبجة أيضاً شهدت اليوم الثلاثاء، تظاهرة شعبية شارك فيها مختلف شرائح المجتمع يتقدّمهم الأطفال مرتدين لباساً أبيضاً، تعكس رسالة السلام الذي دعا إليها المتظاهرين.

وأعربت كافة شرائح سكان حلبجة المشاركين في التظاهرة، عن تعاطفها مع أربيل وأدانت أي هجوم على عاصمة إقليم كوردستان.

ومن عاصمة السلام، وجه أهالي حلبجة بمختلف شرائح المجتمع، رسالة سلام أدانوا من خلالها الهجمات على أربيل واستهداف المدنيين.

كما انطلقت في السليمانية ورابرين، تظاهرات شعبية في التوقيت ذاته، منددة بالقصف الإيراني على أربيل.

وخرج آلاف المواطنين في تظاهرة حاشدة، تعبيراً عن رفضهم للهجمات الإيرانية، التي تستهدف المدنيين الكورد، تحت ذرائع واهية، عارية عن الصحة.

يأتي ذلك، بعد أن شهدت مختلف مدن محافظات إقليم كوردستان تظاهراتٍ شعبية حاشدة، شاركت فيها مختلف أطياف المجتمع، تنديداً بالقصف الصاروخي الإيراني الذي طال مدنيين بأربيل.