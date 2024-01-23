السليمانية تتظاهر ضد الهجوم الإيراني على عاصمة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- تظاهر الآلاف من أهالي السليمانية، اليوم الثلاثاء، في تظاهرةٍ حاشدة احتجاجاً على القصف الإيراني الذي استهدف مدنيين بأربيل.

وخرجت التظاهرة في السليمانية بالتزامن مع تظاهرتين مماثلتين خرجتا في حلبجة وإدارة رابرين المستقلة، بمشاركة آلاف الأشخاص.

ووصف متظاهرو السليمانية الذين تجمّعوا في حديقة "نالي" ورفعوا علم كوردستان، الهجوم الإيراني بأنه استهدافٌ متعمّد على أمن إقليم كوردستان.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الهجمات العدائية على إقليم كوردستان، مؤكدين على أن الشعب الكوردستاني لم يستسلم لإرادة أي قوةٍ محتلة.

ومن خلال هتافاتهم، طالب متظاهرو السليمانية إيران بمدِّ يد المصالحة بدلاً من تنفيذ هجماتٍ صاروخية وقتل الأبرياء الكورد.

وعبّر المتظاهرون عن رفضهم للهجمات الإيرانية، التي تستهدف المدنيين الكورد، تحت ذرائع واهية، عارية عن الصحة.

وعقب الهجوم الإيراني، شهدت مختلف مدن محافظات إقليم كوردستان تظاهراتٍ شعبية حاشدة، شاركت فيها مختلف أطياف المجتمع، تنديداً بالقصف الصاروخي الإيراني الذي طال مدنيين بأربيل.

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، لقصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وعقب الهجوم الإيراني، دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف صارم إزاء الانتهاك الذي طال سيادة العراق وإقليم كوردستان.

كما طالب "المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت إزاء الظلم الذي يتعرض له شعب كوردستان".

من جهته، قال الرئيس مسعود بارزاني في بيانٍ له، إن "هذه الهجمات والاعتداءات الإيرانية تعكس مدى الظلم الذي يرتكب ضد شعب إقليم كوردستان".