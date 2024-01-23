طلاب جامعة سوران وأساتذتها يدينون القصف الصاروخي الإيراني على أربيل

أربيل (كوردستان24)- أدان طلاب جامعة سوران وأساتذتها، اليوم الثلاثاء، القصف الإيراني الذي استهدف مدنيين بأربيل.

وتجمّع طلاب الجامعة وأساتذتها، اليوم الثلاثاء، مردّدين شعاراتٍ تدعو إلى وحدة الصف الكوردي، ووقف الاعتداءات على إقليم كوردستان.

ورفع المحتجون علم كوردستان ورددوا شعارات ضد استهداف الأطفال والمواطنين الأبرياء في أربيل وكافة مناطق إقليم كوردستان.

يأتي ذلك، تزامناً مع تظاهراتٍ شعبية مماثلة شهدتها السليمانية وحلبجة ورابرين، اليوم الثلاثاء، تنديداً بالقصف الإيراني على أربيل.

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، لقصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وعقب الهجوم الإيراني، دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف صارم إزاء الانتهاك الذي طال سيادة العراق وإقليم كوردستان.

كما طالب "المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت إزاء الظلم الذي يتعرض له شعب كوردستان".

من جهته، قال الرئيس مسعود بارزاني في بيانٍ له، إن "هذه الهجمات والاعتداءات الإيرانية تعكس مدى الظلم الذي يرتكب ضد شعب إقليم كوردستان".